صحة مطروح: إصابة 5 روسيين في حادث تصادم بين سيارة نقل بضائع وميكروباص بالساحل الشمالي

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قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل بضائع بالطريق الدولي في الساحل الشمالي أسفر عن إصابة 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، ومواطن مصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزي استقبل كل من:

يفجيني فيكا (27 عاما)، وسير جي كازا بلوك (43 عاما)، وديمتري بارسينوك (40 عاما)، وإدوارد بيتروفسكي (25 عاما)، وميكالاي فاسيلييف (40 عاما)، وآخر مصري الجنسية، مصابين وردود وكدمات؛ جراء تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها مع سيارة نقل بالكيلو 76 بالطريق الدولي الساحلي.

وأكد أنه تم عمل الإسعافات الأولية لهم ميدانياً فى مكان الحادث، ونقلهم بـ5 سيارات إسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين المركزي؛ لتلقي العلاج، ووضعهم تحت الملاحظة.

تحرر محضر بالواقعة؛ تمهيداً للعرض على النيابة العامة.