محكمة ألمانية تلزم وزيرة الدفاع بالرد على أسئلة صحفي عن رحلة بمروحية حكومية برفقة ابنها

قررت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلزام وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، بالرد على أسئلة صحفي عن رحلة بمروحية حكومية اصطحبت خلالها ابنها.

بذلك تكون المحكمة قد قبلت بشكل جزئي الطلب العاجل الذي قدمه الصحفي، غير أن الحكم الصادر لا يزال غير ساري المفعول بعد.

كانت لامبرشت المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اصطحبت ابنها البالغ من العمر، 21 عاما، منتصف أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيج-هولشتياين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك دون أن يشارك الابن في الزيارة.

وفي اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة مع حراس شخصيين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى جزيرة زيلت القريبة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن لامبرشت طلبت مشاركة ابنها في الرحلة بما يتوافق مع القانون وأنها تحملت التكاليف بالكامل.

وكان الابن نشر صورة للرحلة على ملفه الشخصي في إنستجرام.

كان الصحفي يريد أن يعرف مقدار الفاصل الزمني بين الحجز في الفندق الواقع في جزيرة زيلت وتحديد موعد زيارة القوات، كما أراد أن يعرف معلومات الوزيرة عن التقاط الصورة ونشرها فضلا عن أنه أراد أن يعرف على نحو خاص ما إذا كانت هي التي التقطت بنفسها الصورة للابن على متن المروحية.

وكانت لامبرشت رفضت الرد على هذه الأسئلة بدعوى أنها تمسها بشكل شخصي، وفي أعقاب ذلك تقدم الصحفي بطلبه العاجل إلى المحكمة الإدارية في كولونيا، وقد نجح الطلب بشكل كبير لكن المحكمة ذكرت أن الوزيرة ليست ملزمة بالرد على السؤال عن وقت الحجز في الفندق قائلة إن هذا شأن خاص بالوزيرة.

في المقابل، رأت المحكمة أن الأمر مختلف فيما يتعلق بالأسئلة عن التقاط الصورة ونشرها مشيرة إلى أن هناك علاقة رسمية بالجيش لأن الرحلة تمت بمروحية تابعة له.