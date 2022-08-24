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إصابة 3 أشخاص وانقلاب سيارة داخل ترعة في حادثين بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 8:15 م

اصطدمت سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الزراعي في مركز سمالوط، وسقطت على إثر ذلك في الترعة أمام قرية البيهو، فيما اصطدمت سيارة أخرى ربع نقل بعامود إنارة بنفس الطريق أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص، ونتج عن الحادثين إصابة 3 أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم "1419 ن ب ر"، ربع نقل، بعامود إنارة بطريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة ببيد السائق ونتج عن ذلك إصابة كل من: "مسعود سيد 38 عاما، مندوب مبيعات، أمير عبد اللطيف 27 عاما، سائق"، ويقيمان في مركز مغاغة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا من مأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "1549 ن س د" ملاكي، وتوك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية البيهو، بطريق مصر أسوان الزراعي، ونتج عن ذلك انقلاب السيارة الملاكي في الترعة، وتم انتشالها والتحفظ على قائدها ويدعى سيد حسن.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد حسين، 36 عاما، سائق توك توك، بكدمات وجروح وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ لسائق التوك توك المصاب.

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