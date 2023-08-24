تكريم 10 شخصيات مؤثرة بالساحة الموسيقية.. والقائمة تضم ريهام عبدالحكيم ومصطفى ناجى وتحية شمس الدين وشوقى حجاب ومجدى نجيب

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تفتتح فى الثامنة مساء الغد د. نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، و د. خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 31، أحد أهم وأعرق المهرجانات المصرية، يبدأ حفل الافتتاح بتكريم 10 شخصيات أسهمت فى إثراء هذا المهرجان، وكذلك إثراء ساحة الموسيقى والغناء بصفة عامة، تحمل الدورة اسم الدكتور مصطفى ناجى رئيس الأوبرا الأسبق، والذى حمل على عاتقه إدارة هذا المهرجان منذ ما يقرب من 9 سنوات؛ حيث ولدت الدورات الأولى للمهرجان على يده وإدارته، إلى جانب إسهاماته على الساحة الموسيقية سواء كرئيس أسبق لدار الأوبرا وموزع موسيقى أو عازف تشيللو أو قائد أوركسترا.

كما يكرم المهرجان مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، نظرا لما قدمته كمغنية أوبرا، كذلك مساهمتها كمدير لفرقة الأوبرا، والمايسترو ناير ناجى، قائد أوركسترا أوبرا القاهرة، وهو من أهم قادة الأوركسترا خلال السنوات الأخيرة، والمطربة ريهام عبدالحكيم، التى أسهمت فى نشر التراث الغنائى المصرى، إلى جانب كونها ظلت منذ ظهورها تنحاز للغناء الجاد، وهى من الأصوات المصرية الواعدة، والشاعر مجدى نجيب، واحد من رموز الشعر الغنائى المصرى، واسم الشاعر شوقى حجاب، الذى رحل منذ أسابيع وله إسهمات كبيرة فى الشعر الغنائى وكذلك برامج الأطفال، والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار، واحد من أهم قادة فرق الموسيقى العربية فى مصر، وصاحب خلال مشواره أهم نجوم الطرب إلى جانب كونه عازف ناى من طراز فريد، كما يكرم المهرجان مهندس الإضاءة ياسر شعلان، وهو من أبناء دار الأوبرا وله تأثير كبير فى خروج أغلب المناسبات والاحتفالات والمهرجانات الفنية بشكل يليق باسم دار الأبرا ووزارة الثقافة، كما أنه قام بتصميم إضاءة عدد من العروض المسرحية، وأسند له تصميم الإضاءة فى عدد من المشروعات الأثرية الكبيرة منها قلعة صلاح الدين، وابتسام حلمى، ومجدى السيد عبدالمقصود الأولى من أبناء دار الأوبرا، يحيى حفل الافتتاح النجم مدحت صالح، فى الفاصل الأول ويقدم مجموعة من أغانيه إلى جانب بعض أغانى تراثنا الغنائى. الفاصل الثانى غنائى للمطربة السورية فايا يونان، تغنى خلاله مجموعة مميزة من الأغانى منها «يا زهرة فى خيالى، كلمات صالح جودت، ألحان فريد الأطرش، مثل اليوم، من كلمات وألحان فايا يونان، وحشتنى لسعاد محمد كلمات صلاح فايز وألحان خالد الأمير، ومن أعمالها «ياليته يعلم»، كلمات على بن الجهم، ألحان، فايا يونان، «يا قاتلى»، «فى الطريق إليك».

** فى ثانى أيام المهرجان.. الجمهور على موعد مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، تحت قيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة هذا الأوركسترا العريق يعد من نجاحات المهرجان هذا العام وأبرز الفقرات الفنية، لأننا لم نعد نراه إلا داخل الأوبرا، فى حين أن المهرجان فى دوراته الأولى كان حريصا على تقديمه بشكل منتظم، إلا أنه اختفى عن المشاركة لأسباب البعض ساقها أنها نتيجة ذوق الناس، وكأن المسئول عن ذلك دخل قلوب الجمهور، وفحصها، الأهم فى أى مهرجان أن تقدم ما يرتقى بذوق الناس، لذلك لابد من تقديم التحية لإدارة المهرجان هذا العام، فهذا الأوركسترا تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر، بتقديمه أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، كما أنه استضاف قادة كبار إلى جانب أمهر الموسيقيين المصريين والسوليست.

الفاصل الثانى نفس الليلة مع فريق وسط البلد ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسى أحبك، قربيلى، تسمحيلى، انتيكا، آه يالاللى وشمس النهار.

** الأحد 27 أغسطس ثالث أيام المهرجان، فى الفاصل الأول يأتى حفل للمطربة الكبيرة نادية مصطفى بصحبة فرقتها الموسيقية، وتغنى خلاله أغانى شدونى عينيك، جاى ف ايه، مسافات، الصلح خير، سلامات إلى جانب عدد من أيقونات الموسيقى العربية منها اكدب عليك، البوسطجية، اهواك وادعو لمصر.

يحيى الفاصل الثانى، المطرب الكبير هانى شاكر، بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى، يشدو خلاله أغانى بحبك يا غالى، شاور، مش بعتب عليك، هنعيش، أنا قلبى ليك، ادينى قلبى تانى، لو روحت بعيد، غلطة، يارتنى، وعد منى، مشتريكى، نسيانك صعب، لو بتحب، لسه بتسألى، على الضحكاية وغيرها إلى جانب بلدى التى استهل بها الحفل وجانا الهوى لـ عبدالحليم حافظ.

** الإثنين 28 أغسطس رابع ليالى المهرجان المطربة سيمون، بصحبة فرقتها الموسيقية، مع أشهر أغانيها الروح الفرفوشة، فى حاجة كده، الدنيا تروق، الحياة، مش نظرة وابتسامة، بتكلم جد، تاكسى، سقف سقف، عينه منى.

وفى نفس الليلة، المطرب هشام عباس مع مجموعة من أهم أعماله يا ليلة، عينى، كدة رضا، حمادة عزو، أيام لمتنا، جوا فى قلبى، وأنا أعمل ايه، نارى نارين، فينه، شوفى، حلال عليك، أمى الحبيبة، زمان.

** الثلاثاء 29 أغسطس، خامس أيام المهرجان، يغنى عز الأسطول، يليه فاصل غنائى لمنى بوركهارد تقدم مجموعة من الأغانى الكلاسيكية اللاتينية التى تعود لفترة الخمسينيات والستينيات بمصاحبة أوركسترا الأنغام الساحرة. وفى الفقرة الثانية، مصطفى حجاج، للعام الثانى على التوالى على خشبة؟؟؟؟

** 30 أغسطس سادس أيام مهرجان القلعة، لأول مرة يغنى المطرب مصطفى شوقى بمهرجان القلعة، بصحبة فرقته الموسيقية. والفاصل الثانى، المطرب أحمد جمال.

** 31 أغسطس، سابع أيام المهرجان، تأتى مشاركة فرقة من سيريلانكا، يليها سهرة مع العندليب بمشاركة نجوم فرقة الموسيقى العربية.

وفى الفاصل الثانى حفل المطرب الكبير على الحجار قيادة المايسترو محمد الموجى، يشدو خلاله مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى، منها «المال والبنون، زى الهوى، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، الزين والزينة، على اد ما حبينا، يا رب، انا كنت عيدك، غوايش، تجيش نعيش، لما الشتا يدق البيبان، مفيناش من خوف، بوابة الحلوانى».

** الجمعة 1 سبتمبر، ثامن ليالى المهرجان يلتقى الجمهور مع عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بصحبة فرقتها الموسيقية.

يليه فى نفس الليلة حفل للموسيقار عزيز مرقة وهو مؤلف وملحن يغنى وهو يعزف على آلة البيانو، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا يسمى «راز»، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربى الذى جذب الاهتمام.

السبت 2 سبتمبر تاسع ليالى المهرجان، يتواجد عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست، وفرقته، ليقدم معزوفات دقات المواهب، احنا الشباب، صوابع زينب وصباحه ومساه، يليه فاصل لكورال كلية التربية الموسيقية «صوت العاصمة».

فى الفاصل الثانى المطرب وليد توفيق بصحبة فرقته الموسيقية.

3 سبتمبر 2023 عاشر الليالى حفل للمؤلف الموسيقى هشام خرما بمهرجان القلعة، يقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية منها أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، الغروب، اليقين، البداية، كما يعزف بعض الألحان الشهيرة مثل حلوة بلادى وشمس الزناتى.

وفى الفاصل الثانى المطربة غالية بن على تقدم خلاله مختارات من تراث الموسيقى العربية التى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت.

4 سبتمبر 2023 اليوم الحادى عشر ليلة ينتظرها الآلاف من محبية ومن عشاق المديح النبوى، ليلة الإنشاد مع المنشد أحمد العمرى، ويليه عميد المنشدين المصريين والعرب، ياسين التهامى بصحبة فرقته الموسيقية، يشدو خلاله بعدد من الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات منها «كما سأل الله أن يحفظ مصر ويمنّ على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله».

** الثلاثاء 5 سبتمبر، الليلة الثانية عشرة، يقام حفل الفنانة عبير نعمة، والفنان محمد محسن بصحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة أحمد عويضة.

** 6 سبتمبر، الليلة الثالثة عشرة، حفل مجموعة التشيللو، وحفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، ويليها حفل الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.

** 7 سبتمبر وليلة الختام مع كورال مركز تنمية المواهب، ثم الفنان الكبير عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى. ويتضمن برنامجة مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية منها ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هى دى الحياة، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زى الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم فى العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما.

** تحرص دار الأوبرا المصرية، على تحديد سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بحيث تكون فى متناول جميع الأسر المصرية، فكان سعرها فى الدورة الـ30 الماضية 20 جنيها، فى حين يصل سعر تذكرة حفلات مهرجان القلعة 2023 إلى 60 جنيها هذا العام، أى ما يوازى 200%، وارتفاع قيمة التذكرة لابد من إعادة النظر فيه، لأن هذا المهرجان أنشئ فى الأساس، حتى يمكن لأصحاب الدخول المنخفضة وأهالينا من الناس الغلابة فى كل المناطق الشعبية متابعة كل أنشطة الأوبرا، وبفضل تلك الفكرة وصلت كل فنوننا الرفيعة إلى كل الناس، وحقق المهرجان انتشارا كبيرا لا يمكن وصفه، لذلك ليس من المقبول أن ترتفع التذكرة ثلاثة أضعاف مرة واحدة، وبذلك قد نفقد جزءا كبيرا من جمهور المهرجان، الذى كان بمثابة هدية الدولة إلى الجمهور المصرى خلال فترة الصيف. أعلم أن سعر التذكر لن يحقق للأوبرا ما أنفق على المهرجان، لكنه بالنسبة للجمهور المستهدف من الفكرة التذكرة تعد مكلفة ومرهقة لهم.

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خالد داغر: نقدم ألوانا مختلفة من الإبداع تناسب كل الفئات

الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وصف الدورة الـ 31 بأنها جيدة، تهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركة أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى، إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.

وأوضح أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات، إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، متابعا أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة، منذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.