وزير الخارجية السعودي: المملكة أكبر شريك تجاري لـ بريكس في الشرق الأوسط

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تعد أكبر شريك تجاري لمجموعة «بريكس» في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن «المملكة حريصة على ممارسة مسئولياتها لاستدامة التعاون الدولي»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ولفت إلى أن «المملكة تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية واعدة»، موضحًا أنها تمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن «السعودية تعمل على استقرار أسواق الطاقة»، مؤكدًا ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها، هي: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام، وتنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في «بريكس» دعمها سابقا لتوسعة التكتل، كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة «بريكس»، اعتبارا من 1 يناير 2024.