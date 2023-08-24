الرئيس الصيني: انضمام مصر و5 دول أخرى إلى بريكس حدث تاريخي

قال الرئيس الصيني تشي جين بينج، إن «دول مجموعة بريكس برمتها تمتلك نفوذًا كبيرة، وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة دول بريكس، صباح الخميس، أن قادة الدول الـ5 أجروا مباحثات معمقة بشأن الوضع العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن «القادة اتفقوا بشكل جماعي على دعوة مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، من أجل الانضمام إلى المجموعة».

وتوجه بالتهنئة إلى الدول الـ6 المنضمة حديثًا إلى «بريكس»، مؤكدًا أن «هذا التوسع حدث تاريخي، ويظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية؛ من أجل تلبية متطلبات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة».

وأشار إلى أن «التوسع نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول بريكس، ويؤدي إلى زخم جديد ضمن آلية المجموعة، كما يعزز العمل من أجل إحلال السلام العالمي والتنمية المستدامة».

وذكر أن «التوسع ينبئ بمستقبل مزدهر ومثمر لدول المجموعة؛ من أجل كتابة فصل جديد للدول والاقتصاديات النامية، التي تعمل معا لتحقيق التنمية المشتركة».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن قرار مجموعة «بريكس» دعوة 6 دول وهي: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات؛ لتصبح دولًا دائمة العضوية في المجموعة.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات ختام قمة مجموعة بريكس، صباح الخميس، إن عضوية الدول الـ6 تبدأ في الأول من يناير لعام 2024.