متى يعلن الأهلي عن تجديد تعاقد كولر؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد نادي الأهلي للإعلان عن توقيع عقد جديد مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال فترة قريبة للغاية.

اتفق مسؤولو الأهلي مع كولر على كافة بنود وشروط التعاقد، خلال تواجد المدرب السويسري لقضاء إجازة سلبية في بلاده.

واقتنع كولر بتمديد تعاقده لموسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل، ليبقى مع الفريق حتى صيف 2026.

وشمل الاتفاق رفع الراتب الشهري لكولر وجهازه المعاون إلى 200 ألف يورو، تقديرا لدوره البارز في تتويج الفريق بـ 5 ألقاب محلية وقارية، في انطلاقة مشواره مع النادي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تمديد تعاقد كولر قبل سفر الفريق إلى النمسا، لخوض معسكره الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

سيمتد معسكر الأهلي في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل، وسيخوض الفريق خلاله مباراتين وديتين على الأكثر.