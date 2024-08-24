موقع إسرائيلي: صواريخ حزب الله قادرة على الوصول لكل زاوية بإسرائيل

أفاد موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن صواريخ حزب الله الدقيقة قادرة على الوصول لكل زاوية في إسرائيل.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن لدى صواريخ حزب الله الدقيقة أنظمة لتصحيح المسار ورؤوس حربية كبيرة وقدرة تدميرية هائلة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أنه بإمكان الصاروخ الباليستي التكتيكي "فاتح 110" الذي يملكه حزب الله التحليق من ميناء بيروت إلى ميناء إيلات.

في وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح الجمعة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها شمالي إسرائيل.

وأفادت شبكة "الجزيرة" بأن بلدية كريات شمونة طلبت ممن تبقى من السكان التزام الأماكن المحصنة والملاجئ حتى إشعار آخر.