حماس تدين إحراق جنود الاحتلال لنسخ من القرآن في مسجد بشمال غزة: سياسة إجرامية ممنهجة

أدانت حركة حماس، اليوم السبت، بأشد العبارات حرق جنود الاحتلال نسخًا من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «إحراق نسخ القرآن الكريم وتدنيس واستهداف المساجد وتدميرها، يؤكّد طبيعة هذا الكيان المتطرّف، وجنوده المشبَعين بالحقد والإجرام، وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة ومقدساتها».

ونوهت أن «توثيق جنود الاحتلال جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعاناً منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه».

وناشدت الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها ومنظماتها وأحرار العالم، التعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الإسرائيلي الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد أهل قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.