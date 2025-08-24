الطاقة الذرية: مستويات الإشعاع بمحطة كورسك الروسية طبيعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع قرب محطة كورسك للطاقة النووية غربي روسيا طبيعية بعد تأكيد السلطات الروسية اندلاع حريق في المحطة.

جاء ذلك في منشور للوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابها بمنصة شركة إكس الأمريكية الأحد، بعد ورود أنباء باندلاع حريق في محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا أفادت بانخفاض طاقة وحدة المفاعل بسبب تلف المحول المساعد للمحطة، وأنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وأشار البيان إلى أن دراسات الرصد التي أجرتها الوكالة أكدت أن مستويات الإشعاع قرب المحطة طبيعية.

وأفادت وسائل إعلام دولية صباح اليوم باندلاع حريق في محطة كورسك للطاقة النووية.