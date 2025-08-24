 الطاقة الذرية: مستويات الإشعاع بمحطة كورسك الروسية طبيعية - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 9:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الطاقة الذرية: مستويات الإشعاع بمحطة كورسك الروسية طبيعية

فيينا/الأناضول
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 8:14 م

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع قرب محطة كورسك للطاقة النووية غربي روسيا طبيعية بعد تأكيد السلطات الروسية اندلاع حريق في المحطة.

جاء ذلك في منشور للوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابها بمنصة شركة إكس الأمريكية الأحد، بعد ورود أنباء باندلاع حريق في محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا أفادت بانخفاض طاقة وحدة المفاعل بسبب تلف المحول المساعد للمحطة، وأنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وأشار البيان إلى أن دراسات الرصد التي أجرتها الوكالة أكدت أن مستويات الإشعاع قرب المحطة طبيعية.

وأفادت وسائل إعلام دولية صباح اليوم باندلاع حريق في محطة كورسك للطاقة النووية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك