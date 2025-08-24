إيفرتون يفتتح ملعبه الجديد بانتصار تاريخي على برايتون في البريميرليج

استهل إيفرتون مشواره في ملعبه الجديد هيل ديكنسون ستاديوم بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على برايتون بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أمسية تاريخية شهدت بصمة خاصة للوافد الجديد جاك جريليش.

الجماهير التي ودعت ملعب غوديسون بارك العريق نهاية الموسم الماضي، عاشت ليلة استثنائية على الواجهة البحرية حيث كان السنغالي إليمان نداي أول من يسجل في الملعب الجديد، بعدما حول تمريرة جريليش العرضية إلى الشباك في الدقيقة الأولى، ليكتب اسمه في تاريخ النادي.

برايتون حاول العودة عبر محاولات خطيرة أبرزها تسديدة كاورو ميتوما التي ارتطمت بالعارضة وفرصة محققة أضاعها داني ويلبيك أمام المرمى، لكن تألق بيكفورد حال دون تعديل النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل جريليش إبداعه وصنع الهدف الثاني بتمريرة إلى جيمس جارنر الذي سدد بقوة داخل الشباك. وفي الدقيقة 75، حصل برايتون على ركلة جزاء، لكن الحارس جوردان بيكفورد تألق مجدداً وتصدى لتسديدة ويلبيك، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً كأكثر حراس إيفرتون تصدياً لركلات الجزاء في تاريخ البريميرليج (8 تصديات).

الانتصار رفع معنويات فريق المدرب فابيان هورزلر الذي بدأ مغامرته في الملعب الجديد بانطلاقة مثالية، فيما واصل برايتون بدايته المتعثرة، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين من الدوري للمرة الأولى منذ 2017.