سياسية ألمانية ترفع علم إسرائيل خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

عاودت السياسية الألمانية كارولينه برايسلر، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر التحرش بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية برلين حيث قامت خلال المظاهرة برفع لافتة وعلم إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلًا وامرأة حاولا انتزاع اللافتة والعلم منها، ما أدى إلى إصابتها في يدها، وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض مؤقتًا على الرجل والمرأة، مشيرا إلى التحقيق معهما بتهمة محاولة السرقة والتسبب بإيذاء بدني.

ووفقًا لبيانات الشرطة، تجمع في ذروة المظاهرة مساء أمس السبت نحو 250 شخصًا.

وأوضح المتحدث أن الاحتجاج جرى "في معظمه دون اضطرابات"، وقال إن الشرطة نفذت 6 إجراءات مقيدة للحرية.

يُذْكّر أن برايسلر معروفة بظهورها المنتظم على هامش المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث تطالب خلالها بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس، الأمر الذي أثار حفيظة المتظاهرين في مسيرات سابقة.

وقالت برايسلر إن الشرطة كانت ترافقها في مظاهرة أمس طول الوقت.

وأعرب رئيس المجلس المركزي لليهود، جوزيف شوستر، عن قلقه الشديد، وقال في بيان مكتوب: "هل هذه هي ألمانيا التي نريد أو يُفترض بنا أن نتعود عليها؟ هناك أجواء مقلقة في بلادنا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى توافق مجتمعي شامل في ألمانيا من أجل دعم الرهائن – ومن بينهم عدد كبير من المواطنين الألمان. لا ينبغي لنا أن نقبل بتراجع تضامن مجتمعنا".

وفي الوقت نفسه، جرى تنفيذ احتجاج آخر بشكل شبه صامت، إذ عاد مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين قريبا من ديوان المستشارية وذلك بعد أن قامت الشرطة بفضه.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج اعتبرت المخيم بمثابة تجمع، مخالفةً بذلك وجهة نظر الشرطة التي كانت قد فضّت الاعتصام يوم الخميس الماضي.

واجتمع في المخيم أشخاص للاحتجاج على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر والذي يعاني من التجويع من شهور، وللاحتجاج كذلك على سياسة الحكومة الألمانية حيال إسرائيل.