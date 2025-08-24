فيتنام تعتزم إجلاء أكثر من 500 ألف شخص مع اقتراب الإعصار كاجيكي

قررت السلطات الفيتنامية إجلاء أكثر من 150 ألف أسرة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لوصول الإعصار كاجيكي إلى اليابسة، حيث تأثر نحو 587 ألف شخص في أربع أقاليم ساحلية مركزية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وتم منع القوارب من المغادرة في سبع أقاليم ساحلية.

ويتحرك الإعصار كاجيكي حاليا في بحر الصين الجنوبي وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 175 كيلومترا في الساعة، وفقاً للمركز الأمريكي المشترك للتحذير من الأعاصير.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تزداد سرعة الإعصار قبل أن يصل إلى اليابسة في فيتنام غدا الاثنين.