تحتفل مكتبة مصر الجديدة العامة، غدا الاثنين، بذكرى ميلاد الشاعر الراحل وسام الدويك، وذلك في الساعة الخامسة مساء.

ويشمل الاحتفال، قراءات من أعماله الكاملة الصادرة عن دار غايا للنشر، ويقدم الاحتفال الدكتور عماد العادلي، بحضور أسرته ومحبيه.

والدويك شاعر وباحث وآثاري عمل في حقل الإعلام أكثر من 20 عاما، ومصور فوتوغرافي محترف وكان يدرس الفوتوغرافيا، وحاصل على ليسانس الآثار المصرية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 1996.

وعمل الدويك، بالتليفزيون المصري كمعد برامج تليفزيونية في الفترة بين 1997 و2000، وأذيعت له عدة أفلام تسجيلية منها: النيل، وخوفو، والقناطر الخيرية.