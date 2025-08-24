 غدا.. مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بذكرى ميلاد الشاعر وسام الدويك - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 3:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

غدا.. مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بذكرى ميلاد الشاعر وسام الدويك

محمود عماد
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 3:32 م

تحتفل مكتبة مصر الجديدة العامة، غدا الاثنين، بذكرى ميلاد الشاعر الراحل وسام الدويك، وذلك في الساعة الخامسة مساء.

ويشمل الاحتفال، قراءات من أعماله الكاملة الصادرة عن دار غايا للنشر، ويقدم الاحتفال الدكتور عماد العادلي، بحضور أسرته ومحبيه.

والدويك شاعر وباحث وآثاري عمل في حقل الإعلام أكثر من 20 عاما، ومصور فوتوغرافي محترف وكان يدرس الفوتوغرافيا، وحاصل على ليسانس الآثار المصرية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 1996.

وعمل الدويك، بالتليفزيون المصري كمعد برامج تليفزيونية في الفترة بين 1997 و2000، وأذيعت له عدة أفلام تسجيلية منها: النيل، وخوفو، والقناطر الخيرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك