قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن شكاوى أولياء الأمور بشأن زيادات مصروفات المدارس الخاصة دون مقابل من تحسين جودة التعليم «مضبوط 100%».

وأضاف، في تصريحات لـ «Extra News»، أن أزمة زيادة المصروفات باتت «لسان حال جميع أولياء الأمور» مع بدء كل موسم دراسي، مؤكدًا أن النواب يتلقون اتصالات متواصلة تتهم بعض المدارس بفرض زيادات «بلا مبرر وبلا ضابط حقيقي».

وأكد أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخوّلة بتحديد المصروفات السنوية وفقًا للقانون، غير أن بعض المدارس تتحايل على النسبة الرسمية المقررة عبر «رفع أسعار الكتب والسبلايز وبنود إضافية خارج بند المصروفات الأساسي»، بما يجعل «إجمالي المصروف يتوه»، في ظل آليات التفتيش التي تراجع المصروف الأساسي فقط.

وتساءل محسب: «هل جودة التعليم تحسنت 20% أو 25% بما يعادل نسبة الزيادة في المصروفات هذا العام؟ غير صحيح»، مشيرًا إلى رصده بعض المدارس التي رفعت نسبة الزيادة السنوية في المصروفات بين 30 و35%.