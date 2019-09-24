«مياه الشرب» بالبحر الأحمر تسحب 830 عينة من منشآت صناعية بالغردقة لتحليلها

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سحبت إدارة الصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحرالأحمر اليوم الثلاثاء، 830 عينة من منشآة للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية الخاصة بصرف المنشآت وبيان مطابقتها للقرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018، ولمعايير القانون رقم 93 لسنة 1962، والتوصية بعمل غرف ترسيب وفصل زيوت وشحوم للمنشآت المخالفة وفقا للمواصفات الفنية.

وفي ذات السياق حللت إدارة الصرف الصناعي العينات الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، وتوفيق أوضاع المخالف منها؛ ما كان له أثر إيجابي في تقليل أعطال شبكات الصرف العمومية وتخفيض الأحمال على محطة المعالجة.

وأكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن إدارة الصرف الصناعي أُنشئت بهدف الحفاظ على شبكة الصرف الصحي العمومية ومحطة المعالجة والمحافظة على البيئة العامة.

وأشار صديق إلى أنه جرى التنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعي كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت التجارية.