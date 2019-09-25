برشلونة يتجاوز سقوط غرناطة ويفوز على فياريال في الدوري الإسباني

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تجاوز برشلونة هزيمته أمام غرناطة وفازعلى ضيفه فياريال 3 /1 اليوم الثلاثاء في منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة السادسة عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يضيف البرازيلي أرثر ميلو الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 43 سجل سانتي كازورلا هدف فياريال الوحيد في المباراة من تسديدة قوية.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، منذ بدايتها، لكنه تعرض لإصابة عضلية، ليضطر المدرب أرنستو فالفيردي إلى إخراجه بين شوطي المباراة وإشراك الفرنسي عثمان ديمبلي.

ورفع برشلونة رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند ثماني نقاط في المركز الثامن.