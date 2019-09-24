تعتزم شركة الاستثمار في الأوراق المالية "أبولو جلوبال مانجمنت" الأمريكية جمع حوالي مليار يورو (1ر1 مليار دولار) من خلال بيع حصة من أسهم شركة صناعة الزجاجات الفرنسية "فيراليا" وهو ما سيكون أكبر طرح عام أولي في بورصة باريس للأوراق المالية منذ سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة الأمريكية القول إنها ستطرح 4ر34 مليون سهم على الأقل من أسهم الشركة الفرنسية للاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 50ر26 و50ر29 يورو، إلى جانب إمكانية بيع 37ر3 مليون سهم إضافي في حالة الإقبال القوي على الطرح.

ومن المتوقع تحديد سعر الطرح النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن يتم تنفيذ الطرح وبدء تداول سهم الشركة يوم 8 أكتوبر المقبل.

وتسعى "أبولو" إلى الاستفادة من استثمارها في الشركة الفرنسية والذي بلغ 95ر2 مليار يورو عندما اشترت 90% من أسهم "فيراليا" في عام 2015 من شركة "سان جوبان" لصناعة الزجاج، في حين يمتلك بنك "بي.بي فرانس" الفرنسي المملوكة للدولة 10% من أسهم "فيراليا".

من ناحيته قال "ميشيل جيانوزي" الرئيس التنفيذي لشركة "فيراليا" إنه يتوقع وصول القيمة السوقية للشركة إلى 3ر5 مليار دولار بعد إتمام عملية الطرح الأولي لأسهمها.

يذكر أن الشركة القابضة المملوكة لكل من "أبولو جلوبال" و"بي.بي فرانس" والتي تمتلك "فيراليا" ستقلص حصتها في الأخيرة إلى 60% فقط بعد اتمام عملية الطرح العام الأولي.

في الوقت نفسه تعهد بنك "بي.بي فرانس" بشركة جزء بقيمة 40 مليون يورو من الأسهم المطروحة للبيع.