 المرصد السوري: انفجار سيارة مفخخة في تل حلف الخاضعة لسيطرة تركيا - بوابة الشروق
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المرصد السوري: انفجار سيارة مفخخة في تل حلف الخاضعة لسيطرة تركيا

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 5:57 م

سمع دوي انفجار عنيف في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف رأس العين (سري كانييه)، الغربي شمال الحسكة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب في بلدة تل حلف، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة في بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لأنقرة ضمن مناطق غرفة عمليات «نبع السلام»، حيث دارت اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لفصيل «شهداء السفيرة» بالقرب من الفرن الآلي ضمن مدينة رأس العين (سري كانيي)، ما أدى لسقوط جرحى، قبل أن يتدخل فصيل «درع الحسكة» لفض الاشتباكات وحل الخلاف، دون معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

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