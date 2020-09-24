ما أهمية إصدار رقم قومي للوحدة السكنية؟ متحدث الوزراء يجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إصدار رقم قومي للوحدة السكنية يسهل التعامل مع المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن الأمر يتيح قاعدة بيانات متكاملة لمن يشتري الوحدة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الرقم القومي يكشف موقف الوحدة من المياه والكهرباء، إضافة إلى معرفة عدد الأشخاص المتملكين للوحدة قبل الشراء.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يشترون الوحدة في السابق دون معرفة المعلومات الكاملة عن العقار، قائلًا إن إصدار الرقم القومي يوضح ما إذا كانت الوحدة وخدماتها مرخصة وقانونية أم لا.

وعن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السماح بالتوسع الرأسي في القرى، أوضح متحدث الحكومة أن القرار يأتي للتخفيف وتعديل القيود على المنازل، مؤكدًا أن العقار لا يبني إلا بترخيص من لجنة هندسية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، ريس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء، إلى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب زيادة الإقبال والازدحام الكبير خلال الأيام الأخيرة.

وذكر أن عدد المتقدمين بطلبات تصالح حتى الآن، وصل إلى مليون و400 ألف طلب تصالح، لافتًا إلى أنه يتابع التردد اليومي للمواطنين على الطلبات.