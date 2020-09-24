النقل تنفي إغلاق المترو غدا الجمعة: يعمل في مواعيده المعتادة

نفت وزارة النقل، ما تم نشره اليوم، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية.

وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحاً إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.