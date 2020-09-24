محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء طريق لربط المنطقة الصناعية بمحور ٣٠ يونيو

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر، يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة.

وقال محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، إن إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتي تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم في إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعي لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، من اجل سرعة الانتهاء منه، نظرا لما يمثلة من أهمية كبرى للمنطقة الصناعية وأن هناك متابعة من جانب الأجهزة التنفيذية لسير العمل بها وهو يعد نقلة لمنظومة الخدمات بالمنطقة.