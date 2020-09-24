أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، رحيل مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، لنادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن خرج من حسابات الهولندي كومان.

وقال برشلونة في بيانه: "اتفاق مع أتلتيكو مدريد على انتقال لويس سواريز، حيث توصل الناديان إلى اتفاق يقضى بانتقال مهاجمنا لهم".

وأضاف: "سيدفع فريق أتلتيكو مدريد لـ نادي برشلونة 6 ملايين يورو كمتغيرات".

واختتم: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لـ لويس سواريز لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

ويعد سواريز، ثالث هدافي النادي الكتالوني عبر التاريخ، بعد 6 سنوات قضاها داخل "الكامب نو"، إذ انضم لـ برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من ليفربول، مقابل 82 مليون يورو.

ويترك سواريز البلوجرانا، بعدما سجل مع البارسا 198، وتوج بـ13 لقبًا، أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.