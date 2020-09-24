أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق جزئي في الاتجاهين بتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين ابتداء من صباح غد الجمعة، من الساعة 12منتصف الليل إلى 5 صباحًا، وذلك خلال فترة تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعمال مد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج الشارع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.