محافظ الإسكندرية يشهد تطبيق نماذج محاكاة لتجربة معدات الصرف الصحي استعدادا لموسم الأمطار

شهد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة.

وتم خلال المحاكاة التي نفذت، اليوم الخميس، التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة في الأنفاق التي تم المرور عليها وتجريبها، وكذلك توافر السولار الاحتياطي لها، حيث تعد تلك الأماكن الساخنة بالمدينة من أكثر مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجأة خلال هذه الأيام، حيث تم تطبيق عدة نماذج محاكاة خلال اليومين السابقين بأحياء المنتزه، واليوم تستكمل المحافظة أعمالها، استعدادا للنوات الشديدة وموسم الأمطار القادم، مؤكدا ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

على الصعيد ذاته .. شدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

حضر نموذج المحاكاة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية.