بلغاريا: تسجيل 1835 إصابة جديدة بكورونا و 99 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة تسجيل 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 489 ألفا و423 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 99 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 20 ألفا و350 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4949 مريضا بالفيروس التاجي، من بينهم 414 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 427 ألفا و321 حالة بعد شفاء 1055 مريضا في أخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفا و388 حالة.