المرشحون على منصب المستشارية يخوضون مناظرة أخيرة قبل 3 أيام من الانتخابات

شارك المرشحون على منصب المستشارية في ألمانيا يوم الخميس في آخر مناظرة تلفزيونية مباشرة وجها لوجه ركزت على الاختلافات في السياسة الخارجية والأمنية، وذلك قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات في البلاد.

وبعد ثلاث مناظرات سابقة جمعت فقط المرشحين الثلاثة الكبار على منصب المستشار- من الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر- شاركت جميع الأحزاب الممثلة حاليا في البوندستاج في الجولة الأخيرة من المناظرة.

وتعهد أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس بزيادة الإنفاق الدفاعي في الجيش الألماني، مضيفا أن أهم هدف للسياسة الخارجية سيكون أوروبا قوية وذات سيادة.

كما تم أيضا تناول موضوع الصين، حيث قال كريستيان ليندنر مرشح حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال إنه "يتعين علينا تمثيل مصالحنا وقيمنا بشكل متساو"، بينما دعت مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك إلى "سياسة أوروبية مشتركة تجاه الصين".

واظهر استطلاع رأي يوم الخميس انخفاضا كبيرا في عدد الناخبين المترددين، ولايزال الضغط مستمرا على تيار المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل فيما يحاولون اللحاق بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ، قال 74 % من الناخبين أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بشأن من سينتخبون، فيما قال 15 % إنهم سيقررون في وقت لاحق، ولم يحدد 9 % خيارهم بعد، وقال 1 % إنهم لا يعرفون .

وأشارت استطلاعات سابقة إلى أن ثلث أو حتى 40 % من الناخبين لم يحسموا أمرهم - وهي نقطة أكدها هذا الأسبوع المرشحون بما في ذلك مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك.

وعلى الرغم من تراجع حزبها إلى المركز الثالث، وفقًا لاستطلاعات الرأي، إلا أنها لا تزال تأمل في تحقيق نتيجة قياسية لحزبها.

أما بالنسبة لصالح أي حزب سيدلي الناخبون بأصواتهم، فقد تغيرت الأرقام قليلاً خلال الأسبوع الماضي.

ففي استطلاع حديث لــ" زد دي إف بوليميتر"، تمكن تحالف ميركل المحافظ من تضييق الفجوة قليلاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث وصل إلى 23 %، على الرغم من احتفاظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتصدره ، وبقي دون تغيير عند 25 %.

وجاء حزب الخضر في المركز الثالث بنسبة 5ر16 % ، بينما حصل الديمقراطيون الأحرار على 11 %، وحصل البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 10 % ، وحصل حزب دي لينك اليساري المتطرف على 6 %.