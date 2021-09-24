قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو ربيع مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أن فصل الخريف تتخلله أيضًا بعض حالات عدم الاستقرار وحدوث انخفاضات شديدة في درجات الحرارة وانتشار سحب منخفضة ومتوسطة وسقوط أمطار تكون غزيرة في بعض الأحيان، وتصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية.



وأشار إلى أن درجات الحرارة في الأيام الحالية تعتبر في المعدلات الطبيعية، إذ يسود طقس بين مائل للحرارة إلى معتدل خلال ساعات النهار، بينما يكون لطيفًا أو مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.



وأكّد أن انعدام فرص هطول الأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأن الأجواء ستكون خريفية ممتعة، غير أنه أفاد بإمكانية ظهور الشبورة المائية.



وأوضح أنه من الممكن حدوث ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مع نهايات الأسبوع، تصل إلى 33 درجة مئوية على العاصمة، وذلك بعدما سجّلت اليوم 30 درجة.



وأفاد شاهين، بأنّ هناك أغلب محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية شهدت صباح اليوم هطول أمطار، وكانت خفيفة ووصلت إلى متوسطة في بعض المناطق مثل دمياط وبورسعيد وبعد محافظات شمال الدلتا.