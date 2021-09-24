مهرجان «المهن التمثيلية» في دورته السادسة يرفع شعار «رد الجميل»

أقيم مساء اليوم الخميس حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح في دورته السادسة، والذي انطلق في التاسع من سبتمبر الجاري وذلك على خشبة مسرح النهار.

وبدء الحفل بتقديم عرض مسرحي يحمل إسم "انت قادر "بطولة احمد الحلواني اشرف طلبة، إيمي الجندي، وإخراج سامح بسيوني ونال العرض إعجاب جميع الحضور.

وقدم الحفل كلا من الفنان الشاب حسني شتا، والفنانة هند عبد الحليم، ووجهو كلمة شكر لكلا من الحضور وتعريفهم أهميه مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وقال سامح بسيوني مدير المهرجان كلمته معبرا إنه يحب المسرح ومن أبنائه وهو صاحب الفضل عليه، ومهرجان النقابه التمثيلية هو من أهم مهرجانات الوطن العربي ويرجع ذلك لدعمه للنجوم الشباب الموهبين.

والقي دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كلمتة بطلب الوقوف دقيقه حداد علي روح المشير طنطاوي، وتحدث بعدها عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانين وتقديم لهم معاش كريم يليق بالفنان بعد رحلته الفنية.

وأضاف زكي أن تم تغيير بعض الأشياء في القانون النقابي، وهيا منع الورش التمثيلية ومكاتب الكاستينج مجهولة الهوية، وكل ذلك سيكون متوفر من خلال اعتماده من نقابة المهن التمثيلية فقط لا غير.

وتحدث عن المهرجان قائلا هدفنا من مهرجان النقابه التمثيلية استخراج جيل جديد من الشباب الموهوبة الي النور وهذا المهرجان أهم مهرجان مسرحي علي مستوي جمهوريه مصر العربية متمنيا استمراره دوراته طوال العمر.

وحرصت إدارة المهرجان علي تكريم أسم الرحل الفنان ماهر سليم واستلمت الجائزه ابنته أسماء، وكرمت أيضا الفنانة القديرة ليلي طاهر علي مجمل أعماله الفنية.

وقامت إدارة المهرجان بتسليم جوائز الفائزين في دورته السادسة حيث قدمت الفنانة فردوس عبد الحميد جائزة أحسن ممثل دور أول وفاز به الممثل علاء هلال وكانت قيمة الجائزه خمسة عشر الف، وجائزة أحسن ممثل دور ثاني فاز به الممثل محمد محسن عن عرض "راس العش" وقيمة الجائزه عشرة آلاف جنيه.

وحصلت علي جائزة افضل ممثلة دور أول سمر علام عن عرض منحني خطر وقيمة الجائزة خمسة عشر آلاف جنيه لا غير، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني هيا الفنانة آثار وحيد عن عرض الأيام المخمورة وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه.

وقدم المخرج أحمد خالد موسي جائزة أحسن مخرج مسرحي التي فاز به المخرج علاء هلال وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه لا غير.

وحصل علي جائزة أحسن عرض مسرحي علاء هلال عن عرض الدخان وقيمة الجائزه عشرة الاف جنيه، وجائزة أحسن ديكور فاز به محمد فريد بقيمة خمسة الاف جنيه، وجائزة أفضل أزياء أمل حسام عن عرض منحني خطر، وجائزة أحسن إضاءه التي فاز به ابراهيم الفرن، وحاز علي جائزة الدرما الحركية ضياء رشوان عن عرض المهزلة الأرضية.

وحرص علي حضور المهرجان من الضيوف كلا من الفنان إيهاب فهمي، والفنان سامي مغاوري، لقاء سويدان، الفنان أحمد سلامة، المخرج مصطفي فكري وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر هذه الدوره السادسة للمهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والمخرج سامح بسيوني مدير المهرجان، نائب مدير المهرجان منه بدر تيسير.