 عمرو أديب: الأهلي يتدهور.. ويجب أن يفكر بطريقة السلحفاة وليس الأرنب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب: الأهلي يتدهور.. ويجب أن يفكر بطريقة السلحفاة وليس الأرنب

عمرو اديب
عمرو اديب
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:50 م
رأى الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي يسير في تدهور مستمر، معقّبًا: "هذا لا يضايقي".

ومعلقًا على خسارة الأهلي بطولة السوبر أمام نادي طلائع الجيش، قال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "شوفنا القاضية بتاعة أفشة.. دي كانت القاضية فعلا".

وأضاف: "الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفاة .. تفكير الأرنب إن الأهلي شايف نفسه إنه يقدر يقفز في أي واحد ويحقق المكسب.. وهذا لن يستمر".

واعتبر أن لاعبي الأهلي في الفترة الحالية يفتقدون روح الفانلة الحمراء، كما نصح بإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي الإدارة الفنية للفريق، وقال: "لو أنا مكانه هاقدم اللي بيقدمه".

وأشار إلى أنّ الجميع كان يتوقع فوز الأهلي ببطولة السوبر، عدا شخص واحد هو المدير الفني لنادي طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، الذي تمسّك بأمله وبذل الجهد والعرق حتى حقق الفوز".

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