 مصرع سيدة وابنتها بعد سقوطهما من الطابق الخامس بـ15 مايو - بوابة الشروق
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مصرع سيدة وابنتها بعد سقوطهما من الطابق الخامس بـ15 مايو

محمد أبو عوف
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 6:29 م

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، مساء اليوم، بعد سقوطهما من الطابق الخامس بالمجاروة 35 بمنطقة 15 مايو، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم 15 مايو بالعثور على جثتين أسفل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثتي كلٍ من «أماني. م» 35 سنة، وابنتها «ملك.إ» 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود كسور وكدمات ونزيف، وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل وابنتها اختل توازنهما فسقطا من الدور الخامس.

وأمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات وصرحت بدفن الجثين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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