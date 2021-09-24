ثوران بركاني يدمر مئات المنازل في جزيرة لا بالما الإسبانية

دمر الثوران البركاني، في جزيرة "لا بالما" الصغيرة ، إحدى جزر الكناري الأسبانية، مئات المنازل، لكن نجا واحد بأعجوبة.



وكما يتضح في الصور ومقاطع الفيديو، فقد تدفقت الحمم البركانية حول المبنى في قرية "بارادايس".



ويخص المنزل، المصمم على طراز الكناري، زوجين متقاعدين من الدنمارك، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل موندو" الأسبانية.



والاثنان، يتجاوزان 80 عاما، ولم يزورا الجزيرة، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.



وقال الزوجان وهما ينهمران في البكاء "نشعر بالارتياح نظرا لأنه مازال قائما. في مرحلة ما، سنستمتع بالمنزل مرة أخرى. أو سنتركه لأبنائنا الثلاثة".



ويطلق البركان في حديقة "كومبر فيجا" الطبيعية رمادا وشظايا صخور وحمما بركانية، تصل درجة حرارتها إلى حوالي 1000 درجة مئوية منذ الأحد الماضي.