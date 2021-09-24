وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان خططا لإجراء مشاورات ثنائية متعمقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خططا لإجراء مشاورات ثنائية متعمقة حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية .



جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في نيويورك على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عقب مباحثات دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .



ووفقا للبيان، ناقش الوزيران استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي ترحب بها الولايات المتحدة.



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي الحاجة إلى تعاون وثيق مع فرنسا وغيرها من الحلفاء والشركاء الأوروبيين النشطين في المنطقة.

وانخرط بلينكن ولودريان في أهداف واشنطن وباريس المشتركة في منطقة الساحل.