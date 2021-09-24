 إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات في دمياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات في دمياط

حلمي ياسين:
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:19 م
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط، تابعين للموارد المائية والري، على مساحة 220 م2 خلال الحملة المُنفذة اليوم، إلى جانب اتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف، لحالتين بمساحة 1083م2 بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى 84 حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية 12500م2، في مدينة دمياط وحدها.

وصرحت محافظ دمياط، بأن هناك تعليمات مشددة، برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مشيرة إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، مؤكدة أن المحافظة مستمرة في حملاتها للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

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