بابا الفاتيكان يحث على التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية لحماية المناخ



حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان العالم على تعزيز التوسع في مصادر الطاقة المتجددة قائلا إنه يعلق آماله على الشباب بشكل خاص في هذا الموضوع.



وخلال اللقاء الختامي لمبادرة "اقتصاد فرنسيس" التي أطلقها البابا للاقتصاديين ورجال الأعمال الشباب من كل أنحاء العالم للتباحث حول المستقبل، قال فرنسيس في مدينة أسيز الإيطالية اليوم السبت موجها حديثه إلى الشباب:" هناك حاجة إلى تغيير سريع وحاسم. أنا أعتمد عليكم! لا تتركونا على راحتنا، وكونوا لنا المثال".



ورأى البابا أنه حان الوقت المناسب لشجاعة جديدة في التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز وتسريع تطوير مصادر التأثير الصفري أو الإيجابي وأضاف أن " الوضع لا يسمح لنا بأن ننتظر القمة الدولية المقبلة التي لا يمكنها أن تفضي إلى شيء، فالأرض تحترق اليوم، وعلينا اليوم أن نتغير وعلى جميع المستويات".



كان البابا الأرجنتيني /85 عاما/ أطلق مبادرة مشروع "اقتصاد فرنسيس" في عام 2019.



ووقع البابا مع المشاركين ميثاقا رمزيا من أجل اقتصاد مستقبلي أكثر استدامة وعدالة وإنصافا.



وأوضح البابا أن الأجيال اللاحقة ستعاني من الأفعال الحالية وقال:" يجب علينا اليوم أن نتعلم أيضًا أن نضحّي في أنماط الحياة التي لا تزال غير مستدامة. وإلا فإن أبناءنا وأحفادنا سيدفعون الثمن، وهو ثمن سيكون باهظًا وغيرَ عادل".



وقال البابا إن النزعة الاستهلاكية الحالية تسعى إلى ملء فراغ العلاقات الإنسانية بسلع أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى - الوحدة هي اتِّجارٌ كبير في عصرنا! - ولكنها تولد هكذا مجاعة سعادة.



وتحدث البابا عما أسماه "شتاء ديمواجرافيا" نظرا لاستمرار تراجع المواليد في الدول الغربية منتقدا في هذا السياق التعامل بلا مبالاة مع الأمهات العاملات في كثير من الأحيان هذه الأيام.