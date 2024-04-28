ماليزيا: يجب على آسيان والتعاون الخليجي إيجاد آلية لتعزيز التجارة والاستثمار

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنه يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي إيجاد آليات لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون والبحث.

وفي تصريحاته الافتتاحية في الحوار الاسترتيجي الإقليمي المشترك بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الأحد، أكد أنور إبراهيم أن التعاون بين الجانبين يحقق منفعة متبادلة.

ونقلت صحيفة" نيوستريتس تايمز" الماليزية عنه القول: "نحن (دول آسيان) لا نرحب فقط بمشاركة مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار والتعاون، ولكن أيضا شركات رابطة آسيان تنشط أيضا هنا في المملكة (العربية السعودية) وفي الإمارات وفي قطر والدول المجاورة".

كان الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض قد انطلق اليوم الأحد ويستغرق يومين.

ويأتي انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة في ظل الاضطرابات والتحديات الاقتصادية المُعقَّدة التي تزعزع استقرار العالم، حيث سيعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة إلى تعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.