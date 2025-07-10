وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن 49 عاما وتشييع الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

توفي المخرج سامح عبد العزيز منذ قليل عن عمر يناهز 49 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات منذ عدة أيام.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الشروق"، وفاة المخرج الراحل، مشيرًا إلى أن جنازته ستُشيّع عصر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وُلد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وتخرج في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996. بدأ مشواره الفني كمخرج برامج في التليفزيون المصري، ثم انتقل إلى قناة دريم حيث أخرج برامج مثل "جانا الهوا" و"الهوا هوانا" خلال فترة رئاسة الإعلامية هالة سرحان، قبل أن يرافقها للعمل في شبكة روتانا ويُخرج عددًا من الأغاني المصورة.

انطلاقته في الإخراج السينمائي بدأت عام 2005 بفيلم "درس خصوصي"، ثم توالت أعماله الناجحة مثل "أسد وأربع قطط"، "كباريه"، "الفرح"، و"حلاوة روح". وكان آخر أفلامه "الدشاش" من بطولة محمد سعد، والذي عرض بدور السينما العام الجاري، بالإضافة إلى مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للفنان محمد هنيدي والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.