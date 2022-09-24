إرنا: حرس الحدود الايراني يفكك خلية إرهابية شمال غرب البلاد

أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غربى ايران)، العقيد محمد أحمدي، اليوم الجمعة، عن "تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام باعمال تخريبية داخل البلاد"، وفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ( إرنا).

وقال العميد أحمدي في تصريح: "تم الكشف عن عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من خلال الرصد والاشراف الاستخباري والعملياتي لحرس الحدود في المنطقة الحدودية لمدينة خدا آفرين (شمال المحافظة)".

واضاف "في هذه العملية الناجحة ، تم إلقاء القبض على إرهابيين وضبط سيارتين وتم خلال تفتيش المركبات المضبوطة العثور على أسلحة وذخيرة، منها ثلاثة أسلحة بكاميرات وأربع قنابل يدوية وثلاث اجهزة تحكم للتفجير عن بعد وعدد من الكاميرات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة".