الرئيس الأوكراني يعرب عن أمله فى أن تساعد الصين فى وقف العدوان الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده ليس لديها اتصالات قوية حاليا مع بكين، بيد أنه يود أن يساعد الجانب الصيني، جنبا إلى جنب مع الشركاء الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين، في إجبار روسيا على وقف عدوانها.



جاء تصريح زيلينسكي في مقابلة مع وسائل اعلام فرنسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية.



وقال زيلينسكي "قبل الغزو الشامل، كانت هناك اتصالات بين أوكرانيا والصين على مستويات مختلفة. ولكن لسوء الحظ، ليس لدينا اتصال قوي مع الصين في الوقت الراهن. وأشعر بالأسف لذلك".



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الصين دولة كبيرة ولديها اقتصاد ضخم، وتتمتع أيضا بنفوذ جيوسياسي كبير فيما يتعلق بالاتحاد الروسي.



وتابع زيلينسكي بالقول إن "روسيا لا تهتم بجميع الدول، ولكنها تولي اهتماما بالصين. لذلك أود أن تكون الصين إلى جانبنا. ونرى الآن أن بكين اتخذت موقفا متوازنا في مكان ما في الوسط، وأنا ممتن لأن الصين لا تبيع أسلحة إلى الاتحاد الروسي ".



وأكد الرئيس الأوكراني على إنه يريد من الصين مساعدة كييف، مضيفا أن الصينيين يساعدون أوكرانيا بالفعل في تحقيق السلام من خلال عدم إرسال أسلحتهم إلى روسيا.



واختتم زيلينسكي حديثه بالقول "عندما أقول إن العالم بأسره يتعين أن يتحد ويجبر روسيا على إنهاء الحرب، أعتقد أن اتحاد مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى والصين، من شأنه أن يجبر بلا شك الاتحاد الروسي".