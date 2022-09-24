شولتس عقب لقائه محمد بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة بعد ظهر اليوم السبت، في أول زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة "إن بلاده تسعى إلى تعميق الشراكة خاصة في مجال الطاقة مع المملكة"، المنتج الأول للنفط في العالم.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات صحفية عقب لقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان " إن الشراكة (مع المملكة) يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة."

وأوضح المستشار الألماني" أنه تناول خلال المحادثات التي أجرها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضا " قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية".