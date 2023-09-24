شهدت كواليس آخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش" مساء أمس السبت، ختاما سيئا بعدما نشبت مشادة كلامية بين بطلي العمل ميدو عادل ولقاء سويدان، بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور.

انتهت الليلة بصفعة من لقاء سويدان على وجه الفنان ميدو عادل، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور، وبمجرد إسدال الستار، عنفته كلاميا، فسخر منها، فبادرت بصفعه على وجهه على مرأى ومسمع من جميع أفراد الفرقة المسرحية.



غضب ميدو عادل والتف حوله العاملون بالمسرحية للفصل بينهما، وسط صراخ بطل العمل، الذي اندفع نحوها وهو يقلل من قيمتها الفنية، ويهاجمها بضراوة، في الوقت التي قامت فيه لقاء سويدان بطلب شرطة النجدة.



ومع الهرج الذي ساد خشبة المسرح، اكتشف ميدو عادل وجود عدد من جمهور المسرحية داخل كواليس مسرح البالون الذين رغبوا في التقاط صور تذكارية مع أبطال العرض، فطالب ميدو عادل من رجال الأمن بإخراج الضيوف خارج المسرح.

ولم تنته المعركة الكلامية بينهما، إلا بعد أن أمر مدير خشبة المسرح، محمد عمر، بإطفاء الأنوار، على وقع صراخ لقاء سويدان قائلة لميدو عادل "انت كل عمل تشارك فيه بتطلع منه بفضيحة".



حاول مخرج العرض أشرف عزب التدخل للفض بينهما، ولكنه فشل، فغادر المسرح.



جدير بالذكر أن بوادر الخلاف بينهما بدأت قبل سفر العرض المسرحي إلى الإسكندرية، لتقديم بعض العروض هناك، حيث تبادلا الاتهامات والشتائم، لسخرية ميدو من لقاء سويدان المستمرة أثناء العرض، وكانت هناك مشادة كبيرة بينهما بالإسكندرية أثناء عمل البروفات.



مسرحية" سيد درويش" بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله ، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس دكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد وطارق دياب، مساعدو الإخراج إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.