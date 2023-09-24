رئيس وزراء كوسوفو يتهم صربيا بأنها وراء مقتل رجل شرطة

لقى شرطي في كوسوفو حتفه وأصيب آخر بإصابات خطيرة، خلال إطلاق نار في منطقة حدودية متطرفة؛ إثر واقعة وصفها رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي بالهجوم الإرهابي المدعوم من جانب صربيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن كورتي قال في منشور عبر تطبيق فيسبوك: "نحن ندين هذا الهجوم الإجرامي والإرهابي".

وكتب كورتي، أن مسلحين مجهولين يرتدون أقنعة فتحوا النار على الشرطة بدعم سياسي ومالي من بلجراد.

ويمثل هذا الحادث، أسوأ تصعيد للعنف منذ أشهر في المنطقة المضطربة، حيث يقاوم الصرب المحليون الذين يمثلون الأغلبية سلطة السلطات ذات الأغلبية العرقية الألبانية في كوسوفو.

ورفض رئيس برلمان صربيا فلادمير أورليش هذه الاتهامات، قائلا إن كورتي يبحث عن سبب لتكثيف القمع ضد بقية الصرب في كوسوفو.

وأوضح أورليش، أن كورتي يريد تصعيدا مفتوحا، ولذلك يريد أن يسبب العنف.

ويشار إلى أن كوسوفو، التي أعلنت بصورة أحادية استقلالها عن صربيا عام 2008، تجري مباحثات بوساطة من الاتحاد الأوروبي مع صربيا منذ أعوام، حيث تم إحراز تقدم محدود.