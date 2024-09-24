الأردن يحث رعاياه على مغادرة لبنان فورا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع من خلال الخطوط الساخنة، أوضاع الأردنيين المتواجدين في لبنان، وتجدد دعوتها لهم بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور؛ حفاظا على سلامتهم وضمان وصولهم الى أرض الوطن.

وقال السفير القضاة، عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن 1199 مواطنا أردنيا في لبنان، و2541 مرافقا من جنسيات أخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة.

وأضاف: «الإحصائية التي وصلت للخارجية، تشير إلى أن هناك 2600 مواطن في لبنان، بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 آلاف مواطن ولكن ظروف التسجيل في لبنان صعبة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «عمون».

وذكر أن مئات المكالمات ترد من المواطنين من خلال السفارة في بيروت، وجميع العاملين يؤكدون ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة.

ونوه أن لدى الوزارة خططا جاهزة للتنفيذ في «حالة الصفر»، أي اندلاع حرب واسعة، وهي عمليات إخلاء تم وضعها بالتعاون مع القوات المسلحة ومركز إدارة الأزمات، في حال حدوث حالة من الفوضى عند وقوع الحروب.

وشدد على أنه يجب على الأردنيين هناك ألا ينتظروا حتى تسوء الأمور، متمنيا السلامة والاستقرار للأهل والأشقاء في لبنان.

وصرح بأن الخارجية طلبت في أكثر من بيان عدم السفر في لبنان وتحديدا منذ مطلع أغسطس الماضي، وآخر دعوة وجهت قبل 3 أيام بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، حيث تسمح الظروف حاليا بالمغادرة والقدوم الى المملكة بأمان عن طريق البر من سوريا باتجاه الأردن، أو طيران من خلال بلد ثالث.