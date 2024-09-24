أحمد سعد عن خطوبته من طليقته: كريستيانو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني!

كشف المطرب أحمد سعد، عن سبب عودته لطليقته عارضة الأزياء علياء بسيوني، مشيرا إلى رغبتهما في منح نفسيهما فرصة جديدة من أجل أطفالهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBC مصر" مساء الإثنين، إنه قرر مع طليقته الابتعاد عن كل الأشخاص الذين يحيطون بهما، سواء كانوا ينقلون أخبارا إيجابية أو سلبية.

وتابع حديثه: "أنا نفسي أي اثنين اتخانقوا مع بعض يبعدوا عن كل الناس، وأنا منحت نفسي فرصة أنا وأم أولادي بأننا نبدأ نكلم بعض وننسى كل كلمة مش حلوة اتقالت في فترة زعل أو عصبية وننظر لبعض بعين ثانية فيها اعتبار للأولاد".

ومازح الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "والنبي مسليك ولا لأ! عمرك شفت حد خطب مراته!"، ليرد الأخير"دي تسلية تفوق أي برنامج توك شو".

وأعرب "أديب" عن دهشته من طبيعة العلاقة بين أحمد سعد وطليقته، قائلًا: "أنا دلوقتي متلخبط.. يعني أنتم دلوقتي وضعكم إيه؟ هي خطيبتك ولا طليقتك ولا مراتك!".

ورد "سعد" قائلا: "كريستيانو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني! الفرق أنه هو عايش معاها ؛ لكن أنا مش عايش معاها، لكن هي خطيبتي وبينا عيال دلوقتي".

وعلق أديب: "مراتك صبورة ولها الجنة"، ليرد سعد: "شيء معروف أي حد يتزوج من فنان فمراته لها الجنة الصراحة".