الصين تؤكد دعمها للبنان وإدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية

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أكدت بكين، دعمها لبيروت في الصراع الدائر حاليا بالشرق الأوسط، وانتقدت الصين إسرائيل بشدة لشنها أعنف موجة من الغارات الجوية منذ عقود ضد حزب الله اللبناني.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده الشديد للبنان في حماية سيادته وأمنه وكرامته الوطنية، حسبما أفاد بيان للخارجية الصينية مساء أمس الاثنين، في نيويورك.

والتقى وانج، نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في المدينة الأمريكية قبل بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وانج، إن الصين ستواصل وقوفها إلى جانب العدالة وبالنسبة لأشقائها العرب ومن بينهم لبنان، بغض النظر عن تطور الأوضاع .

وأدان الوزير الصيني، هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين ومرافق الاتصالات في لبنان، وأعرب عن قلقه إزاء ما يحدث.

وجدد وانج الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبني حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.