قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن «عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل».

ونوه أن الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

وجدد التنويه أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.