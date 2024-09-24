الجيش الإسرائيلي: ضرب 1300 هدف لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري مساء اليوم الاثنين إن الجيش ضرب 1300 هدف تقريبا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشاد هاجاري بـ"التخطيط عالي المستوى ودقة" العملية، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات مهمة.

وأوضح المتحدث أنه تم ضرب صواريخ كروز وصواريخ ثقيلة ومسيرات تكتيكية خزنها حزب الله في مباني مدنية في مختلف أنحاء لبنان.

وأضاف هاجاري أن "حزب الله كان يخطط لإطلاق هذه الصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل مما يشكل تهديدا مباشرا كنا مضطرين إلى القضاء عليه".

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أرتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في عدة مناطق في البلاد إلى 492 شخصا، فيما أصيب 1645 آخرون.