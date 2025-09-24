تايوان تسجل 14 وفاة مع اقتراب الإعصار راجاسا من السواحل الصينية

ضرب الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل هونج كونج فجر اليوم الأربعاء بموجات هائلة تجاوزت أعمدة الإنارة، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين، وذلك بعد أن خلف دمارا ومقتل العشرات في كل من تايوان والفلبين.

وأعلنت تايوان مقتل 14 شخصا، فيما سجلت الفلبين ثلاث وفيات جراء مرور الإعصار بين البلدين.

وأيقظت الرياح العاتية سكان هونج كونج في الساعات الأولى من الصباح.

كما أطاحت الرياح بأجزاء من سقف جسر للمشاة وأسقطت أشجارا في أنحاء متفرقة من المدينة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصابا لتلقي العلاج.