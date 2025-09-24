ماييلي: فخور بتسجيل هاتريك في مرمى الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز عن سعادته الكبيرة بتسجيل ثلاثية "هاتريك" قادت فريقه للفوز على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1، والتتويج بكأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

قال ماييلي في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء في جدة مساء الثلاثاء "أنا فخور للغاية بتسجيل ثلاثية، لقد حققنا فوزا مستحقا، وتأهلنا للدور التالي".

أضاف المهاجم الكونغولي الدولي "فريقنا لديه طموح كبير، ونتطلع للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة العالمية".

وأتم مهاجم بيراميدز "سعداء بالفوز على فريق كبير بحجم الأهلي على ملعبه ووسط جماهيره، وفي أجواء رائعة للغاية".

ويخوض بيراميدز مباراته القادمة في هذه البطولة يوم 13 ديسمبر الجاري، منتظرا الفائز من ديربي الأمريكتين يوم 10 ديسمبر بين كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقا.