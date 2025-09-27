زيلينسكي: سنزيد إنتاج المسيرات والصواريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الرئيس الأوكراني يكشف عن استلام بلاده منظومة باتريوت من إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنهم سيعملون على زيادة قدرات إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ محليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كييف، حيث استعرض نتائج المباحثات التي أجراها على هامش مشاركته باجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أوكرانيا قررت تعزيز قدراتها في إنتاج الأسلحة محلياً، قائلاً: "سنزيد إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ وسنوسع حجم الإنتاج".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنهم سينتقلون إلى تصدير الأسلحة محليّة الصنع.

وأشار إلى وجود اهتمام بها من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

*إسرائيل زودتنا بنظام باتريوت

وكشف زيلينسكي، أن بلاده تسلمت منظومة باتريوت من إسرائيل، وأنها تعمل منذ نحو شهر.

كما أعلن أنّ أوكرانيا ستتسلم منظومتين أخريين هذا الخريف من دول داعمة لبلاد.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.